Visite guidée des extérieurs, Manoir dit « Cheinisse », Épouville

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs 19 et 20 septembre Manoir dit « Cheinisse » Seine-Maritime

Durée 45 min, 15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Visite extérieur en compagnie du propriétaire et d’un élu de la commune. Enfants sous la responsabilité des parents.

Manoir dit « Cheinisse » 51 avenue Aristide Briand, 76133 Epouville Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie 02 35 30 07 40 http://www.epouville.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100065023080359 [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 30 07 40 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@epouville.com »}] Témoin de l’architecture normande, le manoir dit « Cheinisse » se distingue par sa façade nord en damier de silex noirs et blancs, typique du pays de Caux. Ses colombages restaurés et ses arcs en pierre témoignent d’un riche passé, probablement remontant au XVIe ou XVIIe siècle.

Transformé au XXe siècle en corderie, l’édifice a su évoluer tout en conservant son caractère patrimonial. Il porte le nom de Marcel Cheinisse, figure locale passionnée par l’histoire d’Épouville, à qui l’on doit de précieuses recherches sur le village d’Epouville. Stationnement à proximité.

Visite extérieur en compagnie du propriétaire et d’un élu de la commune. Enfants sous la responsabilité des parents.

©VCME