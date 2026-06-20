Ciné Toiles Wonka Terrain de foot Criquetot-l’Esneval

Criquetot-l’Esneval

Ciné Toiles Wonka

Terrain de foot 18 Route de Goderville Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Le Havre Seine Métropole, l’association Du Grain à Démoudre, Le Tetris et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc s’associent pour proposer au public de la communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. Le principe est simple un repas partagé, un concert suivi d’un film en projection plein air pour une soirée à la belle étoile. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de qualité, dans une ambiance de fête, de détente et de convivialité.

– Concert Cerise

Film Wonka, De Paul King, Royaume-Uni, Etats-Unis, Comédie, 202, 1h56

À partir de 8 ans .

Terrain de foot 18 Route de Goderville Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 77 79 50

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English : Ciné Toiles Wonka

L’événement Ciné Toiles Wonka Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie