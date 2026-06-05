Festival Echo d’Orgues 2026 Bastien Still & Nicolas Lapierre Église de Criquetot-L’Esneval Criquetot-l’Esneval

Criquetot-l’Esneval

Festival Echo d’Orgues 2026 Bastien Still & Nicolas Lapierre

Église de Criquetot-L’Esneval Rue de Verdun Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

L’église de Criquetot-L’Esneval accueillera le deuxième concert du festival Echo d’Orgues le jeudi 9 juillet, orgue et trombone avec Bastien Still, organiste, chef d’orchestre de réputation internationale, dirige depuis plus de vingt ans de grandes formations symphoniques et européennes parmi lesquelles l’Orchestre philarmonique de Radio France, l’Orchestre National de Lyon, de la Suisse Romande ou encore le BBC Concert Orchestra et Nicolas Lapierre, trombone, fondateur du quatuor de trombones Qu4tre à 4 lequel est invité régulièrement à se produire lors de l’International Trombone Festival. Il se produit au sein d’ensembles prestigieux comme l’Orchestre de l’Opéra de Paris, l’Orchestre philarmonique de Radio France, l’Orchestre National de France, de Lille… .

Église de Criquetot-L’Esneval Rue de Verdun Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 74 26 41

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English : Festival Echo d’Orgues 2026 Bastien Still & Nicolas Lapierre

L’événement Festival Echo d’Orgues 2026 Bastien Still & Nicolas Lapierre Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie