Ciné vacances, Médiathèque Castagnéra, Talence
Ciné vacances Mardi 7 avril, 15h30 Médiathèque Castagnéra Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-07T15:30:00+02:00 – 2026-04-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-07T15:30:00+02:00 – 2026-04-07T17:00:00+02:00
Pendant les vacances, venez découvrir un film surprise en famille ! Rires, émotions et partage : tous les ingrédients du cinéma sont là.
Laissez-vous porter !
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr
Mairie de Talence