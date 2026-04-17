Ciné vallée La maison des femmes Etsaut
Ciné vallée La maison des femmes Etsaut vendredi 17 avril 2026.
Etsaut
Ciné vallée La maison des femmes
Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 22:30:00
Date(s) :
2026-04-17
En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection du film Alter ego Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.
Comédie. Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .
Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com
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English : Ciné vallée La maison des femmes
L’événement Ciné vallée La maison des femmes Etsaut a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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