Etsaut

Ciné vallée La maison des femmes

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection du film Alter ego Alex a un problème son nouveau voisin est son sosie parfait. Avec des cheveux. Un double en mieux, qui va totalement bouleverser son existence.

Comédie. Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com

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English : Ciné vallée La maison des femmes

L’événement Ciné vallée La maison des femmes Etsaut a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn