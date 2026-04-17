Etsaut

Ciné vallée La maison des femmes

Maison du Parc National Etsaut Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17

En partenariat avec le cinéma le Luxor d’Oloron et le Parc national des Pyrénées, l’association Ciné-Vallée vous propose une projection du film La maison des femmes à la maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Drame. Tout public. Places limitées à 55personnes dans la salle. .

Maison du Parc National Etsaut 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinevallee64@gmail.com

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English : Ciné vallée La maison des femmes

L’événement Ciné vallée La maison des femmes Etsaut a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn