Les films qui seront projetés lors du festival Ciné-voisins ont été sélectionnés lors des sessions Cinéma dans mon quartier initiées par la fabrique documentaire depuis 2019 et qui proposent des temps de visionnage conviviaux et de discussion. Programmation à venir.

Rendez-vous aux portes de Paris dans le 12e et le 20e pour des projections gratuites aux pieds des immeubles.

Du jeudi 23 juillet 2026 au dimanche 02 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-03T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://www.cine-voisins.fr/



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