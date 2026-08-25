Cinéalma Festival de Cinéma Salle Juliette Gréco Carros

Informations pratiques

Carros

Cinéalma Festival de Cinéma

Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-09

Cinéalma, le Festival de Cinéma Méditerranéen de Carros, revient pour la vingtième édition.

Programmation à venir.

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Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 22 24 52 culture@ville-carros.fr

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English : Cinéalma Festival de Cinéma

Cinéalma, the Carros Mediterranean Film Festival, returns for its 20th edition.

Program to be announced.

L’événement Cinéalma Festival de Cinéma Carros a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur