Cinéalma Festival de Cinéma Salle Juliette Gréco Carros
vendredi 9 octobre 2026 · Salle Juliette Gréco · Carros
Informations pratiques
Carros
Cinéalma Festival de Cinéma
Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-09
Cinéalma, le Festival de Cinéma Méditerranéen de Carros, revient pour la vingtième édition.
Programmation à venir.
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Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 22 24 52 culture@ville-carros.fr
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English : Cinéalma Festival de Cinéma
Cinéalma, the Carros Mediterranean Film Festival, returns for its 20th edition.
Program to be announced.
L’événement Cinéalma Festival de Cinéma Carros a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Carros (Alpes-Maritimes)
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