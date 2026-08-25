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AGENDA · Carros

Cinéalma Festival de Cinéma Salle Juliette Gréco Carros

vendredi 9 octobre 2026 · Salle Juliette Gréco · Carros

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Salle Juliette Gréco
Adresse
5 bis Boulevard de la Colle Belle
Ville
06510 Carros
Département
Alpes-Maritimes
Tarif

Carros

Cinéalma Festival de Cinéma

Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-09

Cinéalma, le Festival de Cinéma Méditerranéen de Carros, revient pour la vingtième édition.
Programmation à venir.
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Salle Juliette Gréco 5 bis Boulevard de la Colle Belle Carros 06510 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 22 24 52  culture@ville-carros.fr

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English : Cinéalma Festival de Cinéma

Cinéalma, the Carros Mediterranean Film Festival, returns for its 20th edition.
Program to be announced.

L’événement Cinéalma Festival de Cinéma Carros a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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