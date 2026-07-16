CinéClubturel – Merlin l’Enchanteur, Bureau culturel, Genève

Informations pratiques

CinéClubturel – Merlin l’Enchanteur Samedi 12 juin 2027, 09h00 Bureau culturel

CHF 1.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-12T09:00:00+02:00 – 2027-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2027-06-12T09:00:00+02:00 – 2027-06-12T12:00:00+02:00

Saison 2026-2027 : «Humains vs IA».

Rejoignez-nous avec vos enfants à ces séances conçues pour leur faire découvrir, à travers des récits accessibles, ce qui distingue les humains de leurs créations : émotions, conscience, capacité à faire des choix. À partir d’extraits de films, les enfants apprendront à regarder les images autrement, en développant leur esprit critique par le dessin et la discussion en groupe ; aucun visionnage préalable n’est nécessaire, les parents sont les bienvenus et une pause fruitée est prévue.

«Merlin l’Enchanteur» de Wolfgang Reitherman, 1963 (1h19)

«Fantasia»*, 1940 (Extrait de 30min)

À travers ce film d’animation classique, les enfants découvriront le parcours d’un jeune garçon guidé par un mentor un peu fantasque, qui l’accompagne dans son apprentissage du monde et de lui-même. Entre transformations, expériences et situations inattendues, le récit interroge de manière accessible la transmission du savoir, la construction de l’esprit critique et la manière dont on apprend à faire des choix — autant de thèmes qui résonnent aujourd’hui avec notre rapport aux outils et aux formes d’intelligence qui nous entourent.

* de J. Algar, S. Armstrong, F. Beebe, N. Ferguson, J. Handley, T. Hee, W. Jackson, H. Luske, B. Roberts et P. Satterfie

Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bureauculturel.ch/ge/apprendre/cineclubturel-merlin »}]

Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine.

The Walt Disney Company