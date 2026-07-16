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CinéClubturel – Merlin l’Enchanteur, Bureau culturel, Genève

samedi 12 juin 2027 · Bureau culturel · Genève

CinéClubturel – Merlin l’Enchanteur, Bureau culturel, Genève

Informations pratiques

Début
samedi 12 juin 2027
Fin
samedi 12 juin 2027
Lieu
Bureau culturel
Adresse
Rue de Berne 63
Ville
1201 Genève
Tarif
CHF 1.-

CinéClubturel – Merlin l’Enchanteur Samedi 12 juin 2027, 09h00 Bureau culturel

CHF 1.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-12T09:00:00+02:00 – 2027-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2027-06-12T09:00:00+02:00 – 2027-06-12T12:00:00+02:00

Saison 2026-2027 : «Humains vs IA».
Rejoignez-nous avec vos enfants à ces séances conçues pour leur faire découvrir, à travers des récits accessibles, ce qui distingue les humains de leurs créations : émotions, conscience, capacité à faire des choix. À partir d’extraits de films, les enfants apprendront à regarder les images autrement, en développant leur esprit critique par le dessin et la discussion en groupe ; aucun visionnage préalable n’est nécessaire, les parents sont les bienvenus et une pause fruitée est prévue.
«Merlin l’Enchanteur» de Wolfgang Reitherman, 1963 (1h19)
«Fantasia»*, 1940 (Extrait de 30min)
À travers ce film d’animation classique, les enfants découvriront le parcours d’un jeune garçon guidé par un mentor un peu fantasque, qui l’accompagne dans son apprentissage du monde et de lui-même. Entre transformations, expériences et situations inattendues, le récit interroge de manière accessible la transmission du savoir, la construction de l’esprit critique et la manière dont on apprend à faire des choix — autant de thèmes qui résonnent aujourd’hui avec notre rapport aux outils et aux formes d’intelligence qui nous entourent.
* de J. Algar, S. Armstrong, F. Beebe, N. Ferguson, J. Handley, T. Hee, W. Jackson, H. Luske, B. Roberts et P. Satterfie

Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bureauculturel.ch/ge/apprendre/cineclubturel-merlin »}]
Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine.

The Walt Disney Company

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