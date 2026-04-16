CINECO À PIED D’OEUVRE Vébron Village Vebron
CINECO À PIED D’OEUVRE Vébron Village Vebron dimanche 3 mai 2026.
Vebron
CINECO À PIED D’OEUVRE
Vébron Village Salle annexe de la mairie Vebron Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 20:30:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Projection du film A pied d’oeuvre de Valérie Donzelli
Sortie en 2026 ; Durée 01h35min ; Genre Comédie dramatique ; Mention Tout Public
Origine France (VF) ; Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen
Projection du film A pied d’oeuvre de Valérie Donzelli, le dimanche 3 mai à 20h30 à Vebron.
Sortie en 2026
Durée 01h35min
Genre Comédie dramatique
Mention Tout Public
Origine France (VF)
Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen
Synopsis
Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.
Critique
La cinéaste, que l’on n’attendait pas forcément sur un tel sujet, elle qui cultive plutôt une fantaisie décalée, un art du conte et de la légèreté, trouve justement dans ce pas de côté une manière de renouveler son cinéma tout en restant fidèle à ses fondamentaux.
La projection a lieu dans la salle annexe de la mairie au 1 er étage de l école de Vebron. .
Vébron Village Salle annexe de la mairie Vebron 48400 Lozère Occitanie
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English :
Screening of A pied d’oeuvre by Valérie Donzelli
Released in 2026; Running time: 01h35min; Genre: Comedy drama; Recommended for: All audiences
Origin France (VF) ; With Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen
L’événement CINECO À PIED D’OEUVRE Vebron a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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