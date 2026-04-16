CINECO À PIED D’OEUVRE Vébron Village Vebron

Vebron

CINECO À PIED D’OEUVRE

Vébron Village Salle annexe de la mairie Vebron Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 20:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Projection du film A pied d’oeuvre de Valérie Donzelli

Sortie en 2026 ; Durée 01h35min ; Genre Comédie dramatique ; Mention Tout Public

Origine France (VF) ; Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

Projection du film A pied d’oeuvre de Valérie Donzelli, le dimanche 3 mai à 20h30 à Vebron.

Sortie en 2026

Durée 01h35min

Genre Comédie dramatique

Mention Tout Public

Origine France (VF)

Avec Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

Synopsis

Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté.

Critique

La cinéaste, que l’on n’attendait pas forcément sur un tel sujet, elle qui cultive plutôt une fantaisie décalée, un art du conte et de la légèreté, trouve justement dans ce pas de côté une manière de renouveler son cinéma tout en restant fidèle à ses fondamentaux.

La projection a lieu dans la salle annexe de la mairie au 1 er étage de l école de Vebron. .

Vébron Village Salle annexe de la mairie Vebron 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of A pied d’oeuvre by Valérie Donzelli

Released in 2026; Running time: 01h35min; Genre: Comedy drama; Recommended for: All audiences

Origin France (VF) ; With Bastien Bouillon, André Marcon, Virginie Ledoyen

L’événement CINECO À PIED D’OEUVRE Vebron a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes