CINECO ZOOTOPIE 2 Vébron Village Vebron

Vebron

CINECO ZOOTOPIE 2

Vébron Village Salle annexe de la mairie Vebron Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Projection du film Zootopie 2 de Byron Howard et Jared Bush.

Sortie en 2025 ; Durée 01h47min ; Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille

Origine USA (VF)

Projection du film Zootopie 2 de Byron Howard et Jared Bush, le dimanche 3 mai à 17h30 à Vebron.

Sortie en 2025

Durée 01h47min

Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille

Origine USA (VF)

Avec Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan

Synopsis

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise…

Critique

Après un premier volet sorti il y a dix ans, les studios Disney nous proposent une nouvelle intrigue dans un monde où les humains sont remplacés par les animaux. Le concept fonctionne toujours, le rythme est tenu, l’intrigue tient en haleine, la morale n’est pas bête (haha) et l’humour est toujours bien présent.

La projection a lieu dans la salle annexe de la mairie au 1 er étage de l école de Vebron. .

Vébron Village Salle annexe de la mairie Vebron 48400 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Zootopie 2 by Byron Howard and Jared Bush.

Released in: 2025; Running time: 01h47min; Genre: Animation, Adventure, Comedy, Family

Origin USA (VF)

L’événement CINECO ZOOTOPIE 2 Vebron a été mis à jour le 2026-04-16 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes