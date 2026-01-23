CINECO LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE Salle annexe de la mairie Vebron

CINECO LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE

Vebron Lozère

Début : 2026-04-19 20:30:00

fin : 2026-04-19

2026-04-19

Projection du film Les aigles de la République de Saleh Tarik.

Durée 01h56min Genre Drame/ Thriller Mention Tout Public Origine Danemark/ France/ Suède (VO)

L’acteur le plus adulé d’Egypte, George Fahmy, tombe du jour au lendemain en disgrâce auprès des Autorités. Sur le point de tout perdre, George est contraint d’accepter le rôle du Président dans un biopic à sa gloire.

Projection du film Le retour du projectionniste , d’Aghazadeh Orkhan, le dimanche 19 avril à 20h30.

Durée 01h20min

Genre Documentaire

Mention Tout Public

Origine France, Allemagne (VO)

Synopsis

Lorsque Samid, projectionniste retraité dépoussière son vieux projecteur 35 mm, il décide d’organiser une projection aux habitants de son village reculé des montagnes Talyches, entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. Il se fait aider dans son entreprise par un jeune cinéphile.

La projection a lieu dans la salle annexe de la mairie au 1 er étage de l école de Vebron.

English :

Screening of Les aigles de la République by Saleh Tarik.

Running time: 01h56min Genre: Drama/ Thriller Audience rating: All Origins: Denmark/ France/ Sweden (VO)

Egypt?s most adored actor, George Fahmy, falls out of favor with the authorities overnight. On the verge of losing everything, George is forced to accept the role of the President in a biopic to his glory.

