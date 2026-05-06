CINECO BAISE-EN-VILLE Espace Stevenson Cassagnas

Cassagnas

CINECO BAISE-EN-VILLE

Espace Stevenson Ancienne Gare Cassagnas Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Projection du film Baise-en-ville de Martin Jauvat.

Durée 01h34min ; Genre Comédie ; Mention Tout Public ; Origine France (VF)

C’est quoi, au fait, un baise-en-ville ? Vous le saurez en allant voir ce film qui n’a rien de pornographique mais tout d’une comédie jubilatoire.

Projection du film Baise-en-ville de Martin Jauvat le dimanche 7 juin à 20h30 à l’Espace Stevenson (Ancienne Gare) de Cassagnas.

Durée 01h34minh

Genre Comédie

Mention Tout Public

Origine France (VF)

Avec Martin Jauvat, Emmanuelle Bercot, William Lebghil, Sébastien Chassagne

Synopsis

Quand sa mère menace de le virer du pavillon familial s’il ne se bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d’un taf pour payer son permis. Heureusement, Marie-Charlotte, sa monitrice d’auto-école, est prête à tout pour l’aider même à lui prêter son baise-en-ville. Mais… C’est quoi, au fait, un baise-en-ville ?

Savez-vous ce que cela signifie ? Vous le saurez en allant voir ce film qui n’a rien de pornographique mais tout d’une comédie jubilatoire. .

Espace Stevenson Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of Baise-en-ville by Martin Jauvat.

Running time: 01h34min; Genre: Comedy; Recommended for all audiences; Origin: France (VF)

What’s a baise-en-ville, anyway? You’ll find out when you see this film, which isn’t at all pornographic, but has all the makings of a jubilant comedy.

L’événement CINECO BAISE-EN-VILLE Cassagnas a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes