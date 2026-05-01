CINECO ORWELL 2+2=5 Salle Polyvalente Espace Stevenson Cassagnas

Cassagnas

CINECO ORWELL 2+2=5

Salle Polyvalente Espace Stevenson Ancienne Gare Cassagnas Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Projection du film documentaire Orwell 2+2=5 de Raoul Peck.

Sortie en 2026 ; Durée 01h59min ; Genre Documentaire ; Mention Tout Public

Origine USA (VO)

Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire.

Projection du film documentaire Orwell 2+2=5 de Raoul Peck, le dimanche 17 mai à 16h30 à l’ancienne gare de Cassagnas.

Sortie en 2026

Durée 01h59min

Genre Documentaire

Mention Tout Public

Origine USA (VO)

Synopsis 1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui.

Critique Par un travail formel inventif, par son montage nerveux, son habillage graphique, sa rythmique dynamitée par la proposition du compositeur Alexeï Aïgui, le documentariste explore ce qui dans l’œuvre de l’auteur anglais anticipe nos sociétés actuelles post-vérité, mécanismes autoritaires, surveillance généralisée, fausses informations… Édifiant et sidérant. .

Salle Polyvalente Espace Stevenson Ancienne Gare Cassagnas 48400 Lozère Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the documentary film Orwell 2+2=5 by Raoul Peck.

Released in 2026; Running time: 01h59min; Genre: Documentary; Recommended for all audiences

Origin USA (VO)

This film delves into the last months of Orwell?s life and his visionary work.

L’événement CINECO ORWELL 2+2=5 Cassagnas a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes