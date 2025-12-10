CINÉCO DEUX PROCUREURS Saint-Martin-de-Boubaux
CINÉCO DEUX PROCUREURS Saint-Martin-de-Boubaux jeudi 12 mars 2026.
CINÉCO DEUX PROCUREURS
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Projection du film Deux procureurs de Sergei Loznitsa. Durée 1h58min Genre Drame Origine France, Allemagne, Pays-Bas (VO)
Projection du film Deux procureurs de Sergei Loznitsa à la salle polyvalente, dimanche 1er mars à 17h30.
Sortie en 2025
Durée 01h58min
Genre Drame
Origine France, Allemagne, Pays-Bas (VO)
Synopsis
Union Soviétique, 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l’une d’entre elles arrive à destination, sur le bureau du procureur local fraîchement nommé, Alexander Kornev. Il se démène pour rencontrer le prisonnier, victime d’agents de la police secrète, la NKVD. Bolchévique chevronné et intègre, le jeune procureur croit à un dysfonctionnement. Sa quête de justice le conduira jusqu’au bureau du procureur-général à Moscou. A l’heure des grandes purges staliniennes, c’est la plongée d’un homme dans un régime totalitaire qui ne dit pas son nom. .
Salle Municipale Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie
English :
Screening of Sergei Loznitsa’s Two Prosecutors . Running time: 1h58min Genre: Drama Origin: France, Germany, Netherlands (VO)
L’événement CINÉCO DEUX PROCUREURS Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-12-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère