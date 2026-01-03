MARCHÉ DE SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX Saint-Martin-de-Boubaux

MARCHÉ DE SAINT-MARTIN-DE-BOUBAUX

La place du village s’habille des stands de producteurs et artisans créateurs le mercredi matin à Saint-Martin-de-Boubaux. Dans une ambiance conviviale, vous pourrez garnir votre panier de délicieux produits et de créations locales. Des animations (spectacles, concerts, démonstrations d’artisanat, dégustations de produits) sont prévues chaque semaine pour la joie de petits et grands. .

Village Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

The village square is decked out with stalls from producers and creative craftsmen on Wednesday mornings in Saint-Martin-de-Boubaux.

