Saint-Martin-de-Boubaux

DÉCOUVERTE DES PLANTES

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Aux alentours de l’Essentiel, Anne nous amène à la découverte des plantes et de leurs usages. Elle nous initiera ensuite à l’art de la distillerie!

Sur réservation, places limitées

Aux alentours de l’Essentiel, Anne nous amène à la découverte des plantes et de leurs usages. Elle nous initiera ensuite à l’art de la distillerie!

Sur réservation, places limitées

L’ESSENTIEL CAFÉ RESTO ASSOCIATIF ST MARTIN DE BOUBAUX

OUVERTURE EN CONTINU

JEUDI VENDREDI SAMEDI 10H-01H

SI VOUS SOUHAITEZ MANGER C’EST MIEUX DE RESERVER .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 LESSENTIEL.SMB@GMAIL.COM

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English :

In the vicinity of l’Essentiel, Anne takes us on a discovery of plants and their uses. She’ll then introduce us to the art of distillation!

Reservations required, places limited

L’événement DÉCOUVERTE DES PLANTES Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-05-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère