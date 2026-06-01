DÉCOUVERTE DES PLANTES Saint-Martin-de-Boubaux
DÉCOUVERTE DES PLANTES Saint-Martin-de-Boubaux samedi 20 juin 2026.
Saint-Martin-de-Boubaux
DÉCOUVERTE DES PLANTES
Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Aux alentours de l’Essentiel, Anne nous amène à la découverte des plantes et de leurs usages. Elle nous initiera ensuite à l’art de la distillerie!
Sur réservation, places limitées
Aux alentours de l’Essentiel, Anne nous amène à la découverte des plantes et de leurs usages. Elle nous initiera ensuite à l’art de la distillerie!
Sur réservation, places limitées
L’ESSENTIEL CAFÉ RESTO ASSOCIATIF ST MARTIN DE BOUBAUX
OUVERTURE EN CONTINU
JEUDI VENDREDI SAMEDI 10H-01H
SI VOUS SOUHAITEZ MANGER C’EST MIEUX DE RESERVER .
Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 LESSENTIEL.SMB@GMAIL.COM
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English :
In the vicinity of l’Essentiel, Anne takes us on a discovery of plants and their uses. She’ll then introduce us to the art of distillation!
Reservations required, places limited
L’événement DÉCOUVERTE DES PLANTES Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-05-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère