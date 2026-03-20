STAGE DE MARIONNETTE À GAINE MANIPULER POUR ANIMER Saint-Martin-de-Boubaux

STAGE DE MARIONNETTE À GAINE MANIPULER POUR ANIMER

Temple Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : 150 – 150 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20

L’association Nature et Patrimoine a le plaisir d’accueillir un stage proposé par Pierre Blaise, comédien, marionnettiste, et animateur de la Cie Théâtre Sans Toit. Stage pour tout public intéressé par l’ébauche de la fabrication de marionnettes et la manipulation pour créer une histoire. Enfants de 12 à 16 ans doivent être accompagné par un adulte. Inscriptions par SMS ou courriel.

L’association Nature et Patrimoine a le plaisir d’accueillir un stage proposé par Pierre BLAISE.

Pierre Blaise, comédien, marionnettiste, metteur en scène, animateur de la Compagnie du Théâtre Sans Toit. Il considère la marionnette comme un instrument théâtral. Il a enseigné à l’Ecole Charles Dullin, au Grenier de Toulouse, au Théâtre National de Chaillot, à l’Ecole Supérieure nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. De 2014 à 2024 il dirige le Théâtre aux Mains Nues, théâtre d’art et d’essai et école du marionnettiste.

Description du stage

– Fabrication d’une marionnette rudimentaire, et mise en jeu.

– Pratique et observation de différents types de manipulation (objets, manipulation à plusieurs, manipulation à vue et manipulation cachée…)

– Pratique et expérimentation des marionnettes à gaine (apportées pour l’occasion). Leur mise en jeu.

– Approche du schéma dramatique

– Elaboration en groupe d’une petite forme scénique

– En fin de stage, une restitution collective sera proposée au village

Stage pour tout public intéressé par l’ébauche de la fabrication de marionnettes et la manipulation pour créer une histoire. Enfants de 12 à 16 ans doivent être accompagné par un adulte qui participe au stage.

Tarif 150 € par personne

Possibilité de se loger dans le village. Repas libres. Plus d’informations et inscriptions par SMS ou par courriel. .

Temple Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 6 07 11 52 58 natureetpatrimoine.sm@gmail.com

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English :

The Nature et Patrimoine association is pleased to welcome Pierre Blaise, actor, puppeteer and animator of the Cie Théâtre Sans Toit. For anyone interested in learning how to make puppets and manipulate them to create a story. Children aged 12 to 16 must be accompanied by an adult. Registration by SMS or e-mail.

L’événement STAGE DE MARIONNETTE À GAINE MANIPULER POUR ANIMER Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère