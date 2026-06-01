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ATELIER CUISINE DE MIDO Saint-Martin-de-Boubaux

ATELIER CUISINE DE MIDO Saint-Martin-de-Boubaux

ATELIER CUISINE DE MIDO Saint-Martin-de-Boubaux mardi 16 juin 2026.

Ville : 48160 Saint-Martin-de-Boubaux

Département : Lozère

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : Adulte

Saint-Martin-de-Boubaux

ATELIER CUISINE DE MIDO

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Petit atelier cuisine de Mido: Tajine d’agneau suivi d’un repas partagé
Sur réservation, places limitées
Petit atelier cuisine de Mido: Tajine d’agneau suivi d’un repas partagé
Sur réservation, places limitées

L’ESSENTIEL CAFÉ RESTO ASSOCIATIF ST MARTIN DE BOUBAUX
OUVERTURE EN CONTINU
JEUDI VENDREDI SAMEDI 10H-01H
SI VOUS SOUHAITEZ MANGER C’EST MIEUX DE RESERVER   .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63  LESSENTIEL.SMB@GMAIL.COM

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English :

Mido’s little cooking workshop: Lamb tagine followed by a shared meal
On reservation, limited places

L’événement ATELIER CUISINE DE MIDO Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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