Saint-Martin-de-Boubaux

ATELIER CUISINE DE MIDO

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Petit atelier cuisine de Mido: Tajine d’agneau suivi d’un repas partagé

Sur réservation, places limitées

Petit atelier cuisine de Mido: Tajine d’agneau suivi d’un repas partagé

Sur réservation, places limitées

L’ESSENTIEL CAFÉ RESTO ASSOCIATIF ST MARTIN DE BOUBAUX

OUVERTURE EN CONTINU

JEUDI VENDREDI SAMEDI 10H-01H

SI VOUS SOUHAITEZ MANGER C’EST MIEUX DE RESERVER .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 LESSENTIEL.SMB@GMAIL.COM

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English :

Mido’s little cooking workshop: Lamb tagine followed by a shared meal

On reservation, limited places

L’événement ATELIER CUISINE DE MIDO Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère