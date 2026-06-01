ATELIER CUISINE DE MIDO Saint-Martin-de-Boubaux
ATELIER CUISINE DE MIDO Saint-Martin-de-Boubaux mardi 16 juin 2026.
Saint-Martin-de-Boubaux
ATELIER CUISINE DE MIDO
Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Petit atelier cuisine de Mido: Tajine d’agneau suivi d’un repas partagé
Sur réservation, places limitées
Petit atelier cuisine de Mido: Tajine d’agneau suivi d’un repas partagé
Sur réservation, places limitées
L’ESSENTIEL CAFÉ RESTO ASSOCIATIF ST MARTIN DE BOUBAUX
OUVERTURE EN CONTINU
JEUDI VENDREDI SAMEDI 10H-01H
SI VOUS SOUHAITEZ MANGER C’EST MIEUX DE RESERVER .
Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 LESSENTIEL.SMB@GMAIL.COM
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English :
Mido’s little cooking workshop: Lamb tagine followed by a shared meal
On reservation, limited places
L’événement ATELIER CUISINE DE MIDO Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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