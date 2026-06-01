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CONCERT LORDELAME Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT LORDELAME Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT LORDELAME Saint-Martin-de-Boubaux jeudi 11 juin 2026.

Ville : 48160 Saint-Martin-de-Boubaux

Département : Lozère

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif : Adulte

Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT LORDELAME

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Duo sensible flûte guitare s’inspirant des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.
Duo sensible flûte guitare s’inspirant des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.

L’ESSENTIEL CAFÉ RESTO ASSOCIATIF ST MARTIN DE BOUBAUX
OUVERTURE EN CONTINU
JEUDI VENDREDI SAMEDI 10H-01H
SI VOUS SOUHAITEZ MANGER C’EST MIEUX DE RESERVER   .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63  LESSENTIEL.SMB@GMAIL.COM

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English :

A sensitive flute-guitar duo inspired by traditional tunes from near and far.

L’événement CONCERT LORDELAME Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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