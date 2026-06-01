Saint-Martin-de-Boubaux

CONCERT LORDELAME

Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Duo sensible flûte guitare s’inspirant des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.

Duo sensible flûte guitare s’inspirant des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.

L’ESSENTIEL CAFÉ RESTO ASSOCIATIF ST MARTIN DE BOUBAUX

OUVERTURE EN CONTINU

JEUDI VENDREDI SAMEDI 10H-01H

SI VOUS SOUHAITEZ MANGER C’EST MIEUX DE RESERVER .

Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 LESSENTIEL.SMB@GMAIL.COM

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English :

A sensitive flute-guitar duo inspired by traditional tunes from near and far.

L’événement CONCERT LORDELAME Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère