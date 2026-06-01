CONCERT LORDELAME Saint-Martin-de-Boubaux
CONCERT LORDELAME Saint-Martin-de-Boubaux jeudi 11 juin 2026.
Saint-Martin-de-Boubaux
CONCERT LORDELAME
Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Duo sensible flûte guitare s’inspirant des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.
Duo sensible flûte guitare s’inspirant des airs traditionnels d’ici et d’ailleurs.
L’ESSENTIEL CAFÉ RESTO ASSOCIATIF ST MARTIN DE BOUBAUX
OUVERTURE EN CONTINU
JEUDI VENDREDI SAMEDI 10H-01H
SI VOUS SOUHAITEZ MANGER C’EST MIEUX DE RESERVER .
Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 LESSENTIEL.SMB@GMAIL.COM
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English :
A sensitive flute-guitar duo inspired by traditional tunes from near and far.
L’événement CONCERT LORDELAME Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2026-05-30 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère