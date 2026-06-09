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CINÉCO LA VENUS ELECTRIQUE Pied-de-Borne

CINÉCO LA VENUS ELECTRIQUE Pied-de-Borne

CINÉCO LA VENUS ELECTRIQUE Pied-de-Borne dimanche 16 août 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 48800 Pied-de-Borne

Département : Lozère

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif : 4 4 4 Enfant

Pied-de-Borne

CINÉCO LA VENUS ELECTRIQUE

Salle polyvalente Pied-de-Borne Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Synopsis
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante…
Diffusion du film La vénus électrique de Pierre SALVADORI- Genre comédie romance- Durée 2h02min Origine France (VF)

Synopsis
Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante…

Tarif de 4€ à 6€   .

Salle polyvalente Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 45 94 41 

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English :

Synopsis
Paris, 1928. Antoine Balestro, a fashionable young painter, has been unable to work since the death of his wife, and his gallery owner Armand despairs. One drunken night, Antoine tries to contact his wife through a clairvoyant…

L’événement CINÉCO LA VENUS ELECTRIQUE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere

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