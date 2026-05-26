EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LE CANAL DE LA VIALE Villefort
EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LE CANAL DE LA VIALE Villefort samedi 19 septembre 2026.
Villefort
EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LE CANAL DE LA VIALE
PLACE DE LA FONTAINE Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le patrimoine singulier de la vallée de l’Altier en lien avec l’atelier d’écriture Passe-Pierre , sur la thématique de l’eau. Une journée en famille pour s’émerveiller.
A partir de 8-10 ans
Sur inscription auprès d’Agnès 06 78 27 61 07 ou Maryline au 06 30 76 69 81
Venez découvrir le patrimoine singulier de la vallée de l’Altier en lien avec l’atelier d’écriture Passe-Pierre , sur la thématique de l’eau. Une journée en famille pour s’émerveiller devant le bâti ancien, et le mode de vie des habitants, dans un paysage vertical façonné par l’eau. Les enfants sont bienvenus, à partir de 8-10 ans car le parcours présente des difficult non adaptées aux très jeunes.
9h rdv sur la place de la Fontaine à Pied de Borne10h
10h Accueil par les habitants du hameau d’Albezon
12h Pique nique tirè du sac au Mont
13h Rencontre avec Manu son atelier de menuiserie
14h Descente jusqu’à Albezon
17h Retour à Pied de Borne
Sur inscription auprès d’Agnès 06 78 27 61 07 ou Maryline au 06 30 76 69 81 .
PLACE DE LA FONTAINE Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 30 76 69 81
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English :
Come and discover the unique heritage of the Altier valley in conjunction with the Passe-Pierre writing workshop, on the theme of water. A family day to marvel at.
Ages 8-10 and up
Registration with Agnès 06 78 27 61 07 or Maryline 06 30 76 69 81
L’événement EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ LE CANAL DE LA VIALE Villefort a été mis à jour le 2026-05-22 par 48-OT Mont Lozere
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