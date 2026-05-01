BOUM LOCO MOTIVE 48 Villefort
BOUM LOCO MOTIVE 48 Villefort vendredi 29 mai 2026.
Villefort
BOUM LOCO MOTIVE 48
12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Alors on danse? dernière boum des enfants avant l’été
17h30-19h
Quiz 80’s/90’s blindtest/ culture G/ Picturequizz
19h30-21h30 Boum animée par Loïc MARCHAND
21h30- minuit La Boum pour tous
Sur place hot dogs
Entrée libre pour consommer adhésion obligatoire
informations 07 45 05 35 70 contact@loco48.fr
Alors on danse? dernière boum des enfants avant l’été
17h30-19h
Quiz 80’s/90’s blindtest/ culture G/ Picturequizz
19h30-21h30 Boum animée par Loïc MARCHAND
21h30- minuit
La Boum pour tous
Sur place hot dogs
Entrée libre pour consommer adhésion obligatoire
informations 07 45 05 35 70 contact@loco48.fr .
12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
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English :
So let’s dance? last children’s party before summer
5.30pm-7pm
80’s/90’s blindtest/ culture G/ Picturequizz
7:30-9:30 pm Boum hosted by Loïc MARCHAND
9:30 p.m.-midnight La Boum pour tous
Hot dogs on site
Free admission to consume membership required
information: 07 45 05 35 70 contact@loco48.fr
L’événement BOUM LOCO MOTIVE 48 Villefort a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT Mont Lozere
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