Villefort

BOUM LOCO MOTIVE 48

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Alors on danse? dernière boum des enfants avant l’été

17h30-19h

Quiz 80’s/90’s blindtest/ culture G/ Picturequizz

19h30-21h30 Boum animée par Loïc MARCHAND

21h30- minuit La Boum pour tous

Sur place hot dogs

Entrée libre pour consommer adhésion obligatoire

informations 07 45 05 35 70 contact@loco48.fr

Alors on danse? dernière boum des enfants avant l’été

17h30-19h

Quiz 80’s/90’s blindtest/ culture G/ Picturequizz

19h30-21h30 Boum animée par Loïc MARCHAND

21h30- minuit

La Boum pour tous

Sur place hot dogs

Entrée libre pour consommer adhésion obligatoire

informations 07 45 05 35 70 contact@loco48.fr .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

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English :

So let’s dance? last children’s party before summer

5.30pm-7pm

80’s/90’s blindtest/ culture G/ Picturequizz

7:30-9:30 pm Boum hosted by Loïc MARCHAND

9:30 p.m.-midnight La Boum pour tous

Hot dogs on site

Free admission to consume membership required

information: 07 45 05 35 70 contact@loco48.fr

L’événement BOUM LOCO MOTIVE 48 Villefort a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT Mont Lozere