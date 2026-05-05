Villefort

RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO AVEC LE SECOURS POP

12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : 12 – 12 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 12:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Pour ce dernier resto avant l’été, une super équipe du Secours populaire vous propose un menu savoureux, à petit prix, entièrement fait maison

Au menu

• Salade de gésiers en entrée

• Raviolis farcis aux poireaux en plat

• Boulettes de riz gluant en dessert

Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr

Une fois par mois, le café associatif La Loco se transforme en restaurant éphémère. Pour ce dernier resto avant l’été, une super équipe du Secours populaire vous propose un menu savoureux, à petit prix, entièrement fait maison, préparé avec enthousiasme par une équipe d’apprentis cuistots bénévoles et motivés.

Au menu

• Salade de gésiers en entrée

• Raviolis farcis aux poireaux en plat

• Boulettes de riz gluant en dessert

Tous les bénéfices seront reversés au profit du fonctionnement des deux associations. Les places sont limitées, ne tardez pas !

Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr .

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

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English :

For this last restaurant before the summer, a great team from Secours Populaire is serving up a tasty, low-cost menu, entirely homemade

On the menu: ?

? Gizzard salad for starters

? Ravioli stuffed with leeks for main course

? Glutinous rice dumplings for dessert

Reservations required by e-mail: contact@loco48.fr

L’événement RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO AVEC LE SECOURS POP Villefort a été mis à jour le 2026-05-02 par 48-OT Mont Lozere