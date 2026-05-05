RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO AVEC LE SECOURS POP Villefort
RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO AVEC LE SECOURS POP Villefort dimanche 17 mai 2026.
Villefort
RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO AVEC LE SECOURS POP
12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : 12 – 12 – 16 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 12:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Pour ce dernier resto avant l’été, une super équipe du Secours populaire vous propose un menu savoureux, à petit prix, entièrement fait maison
Au menu
• Salade de gésiers en entrée
• Raviolis farcis aux poireaux en plat
• Boulettes de riz gluant en dessert
Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr
Une fois par mois, le café associatif La Loco se transforme en restaurant éphémère. Pour ce dernier resto avant l’été, une super équipe du Secours populaire vous propose un menu savoureux, à petit prix, entièrement fait maison, préparé avec enthousiasme par une équipe d’apprentis cuistots bénévoles et motivés.
Au menu
• Salade de gésiers en entrée
• Raviolis farcis aux poireaux en plat
• Boulettes de riz gluant en dessert
Tous les bénéfices seront reversés au profit du fonctionnement des deux associations. Les places sont limitées, ne tardez pas !
Réservation obligatoire par mail contact@loco48.fr .
12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
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English :
For this last restaurant before the summer, a great team from Secours Populaire is serving up a tasty, low-cost menu, entirely homemade
On the menu: ?
? Gizzard salad for starters
? Ravioli stuffed with leeks for main course
? Glutinous rice dumplings for dessert
Reservations required by e-mail: contact@loco48.fr
L’événement RESTAURANT ÉPHÉMÈRE DE LA LOCO AVEC LE SECOURS POP Villefort a été mis à jour le 2026-05-02 par 48-OT Mont Lozere
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