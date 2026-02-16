ATELIERS PÊCHE Villefort
ATELIERS PÊCHE Villefort mercredi 18 mars 2026.
ATELIERS PÊCHE
Avenue des Cévennes Villefort Lozère
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-03-18 2026-04-01 2026-04-15 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-24
L’AAPPMA du Canton de Villefort propose dans le cadre des Ateliers Pêche Nature 7 demi-journées 18 mars, 1er avril, 15 avril, 13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin
âge min 8 à 16 ans
Tarif 15€ permis offert pour les moins de 12 ans
Sur inscription
L’AAPPMA du Canton de Villefort propose dans le cadre des Ateliers Pêche Nature 7 demi-journées le mercredi après midi de 14h à 17h
Les dates des stages
. Mercredi 18 mars
. Mercredi 1 avril
. Mercredi 15 avril
. Mercredi 13 mai
. Mercredi 27 mai
. Mercredi 10 juin
. Mercredi 24 juin
Pour les enfants de 8 à 16 ans
Participation : 15€ pour les 7 séances
Le permis est offert pour les enfants de moins de 12ans
Pour les inscriptions contacter aappma.villefort@gmail.com .
Avenue des Cévennes Villefort 48800 Lozère Occitanie aappma.villefort@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The AAPPMA du Canton de Villefort offers 7 half-days of fishing workshops: March 18, April 1, April 15, May 13, May 27, June 10 and June 24
minimum age: 8 to 16
Price 15? free license for children under 12
Upon registration
L’événement ATELIERS PÊCHE Villefort a été mis à jour le 2026-02-12 par 48-OT Mont Lozere