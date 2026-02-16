ATELIERS PÊCHE Villefort

ATELIERS PÊCHE

L’AAPPMA du Canton de Villefort propose dans le cadre des Ateliers Pêche Nature 7 demi-journées 18 mars, 1er avril, 15 avril, 13 mai, 27 mai, 10 juin, 24 juin

âge min 8 à 16 ans

Tarif 15€ permis offert pour les moins de 12 ans

Sur inscription

L’AAPPMA du Canton de Villefort propose dans le cadre des Ateliers Pêche Nature 7 demi-journées le mercredi après midi de 14h à 17h

Les dates des stages

. Mercredi 18 mars

. Mercredi 1 avril

. Mercredi 15 avril

. Mercredi 13 mai

. Mercredi 27 mai

. Mercredi 10 juin

. Mercredi 24 juin

Pour les enfants de 8 à 16 ans

Participation : 15€ pour les 7 séances

Le permis est offert pour les enfants de moins de 12ans

Pour les inscriptions contacter aappma.villefort@gmail.com .

Avenue des Cévennes Villefort 48800 Lozère Occitanie aappma.villefort@gmail.com

English :

The AAPPMA du Canton de Villefort offers 7 half-days of fishing workshops: March 18, April 1, April 15, May 13, May 27, June 10 and June 24

minimum age: 8 to 16

Price 15? free license for children under 12

Upon registration

