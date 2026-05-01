Villefort

CAFÉ PHILO LA LIBERTÉ

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Soirée café philo, animée par Thierry, pour prendre le temps de réfléchir ensemble… et questionner le monde qui nous entoure.

Nous explorerons un thème aussi vaste qu’essentiel la liberté.

Un moment ouvert à toutes et tous, sans prérequis, où chacun peut s’exprimer, écouter, débattre… dans le respect et la convivialité.

Adhésion obligatoire

10€ à l’année ou 2€ pour la soirée

Café philo à la Loco-Motive 48

La Loco-Motive 48 vous propose une première soirée café philo, animée par Thierry, pour prendre le temps de réfléchir ensemble… et questionner le monde qui nous entoure.

Pour cette première rencontre, nous explorerons un thème aussi vaste qu’essentiel la liberté.

Suis-je libre ? De penser, d’agir, de mener ma vie… ?

Ma “liberté” est-elle choisie ou subie ? Réelle ou illusoire ?

Un moment ouvert à toutes et tous, sans prérequis, où chacun peut s’exprimer, écouter, débattre… dans le respect et la convivialité.

Mardi 26 mai

20h 22h

À la Loco-Motive 48

Prix libre

Adhésion obligatoire

10€ à l’année ou 2€ pour la soirée

Venez nourrir votre réflexion, partager vos idées et passer une soirée stimulante et conviviale ! .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

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English :

An evening of café philo, hosted by Thierry, to take the time to reflect together? and question the world around us.

We’ll explore a theme as vast as it is essential: freedom.

A time open to all, with no prerequisites, where everyone can express themselves, listen and debate? in a respectful and convivial atmosphere.

? Membership required

10? for the year or 2? for the evening

L’événement CAFÉ PHILO LA LIBERTÉ Villefort a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT Mont Lozere