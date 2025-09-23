J’AI RENDEZ-VOUS AVEC HÉLOÏSE DESRIVIÈRES Villefort

J’AI RENDEZ-VOUS AVEC HÉLOÏSE DESRIVIÈRES

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 18:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Une autrice qui donne la parole aux arbres, aux colères, aux idées nouvelles.

Héloïse Desrivières écrit du théâtre, de la poésie et des textes engagés. Elle a grandi dans le nord de la France, entre ville industrielle et campagne. Elle a étudié la littérature à Paris, puis s’est formée à l’écriture à l’ENSATT, une grande école de théâtre.

Héloïse Desrivières aime écrire à partir des rencontres, de la nature, de ce qui nous relie. Son texte Qui a dit qu’il fallait être sage ? parle de révolte, de liberté et du vivre ensemble. Elle fait aussi partie du Parlement de la Forêt à Chailluz, un projet mêlant science et art, pour donner une voix aux arbres.

Elle écrit pour la scène, la musique, la rue, et même des jeux numériques. Elle traduit aussi des textes venus d’ailleurs. Une rencontre avec une autrice d’aujourd’hui, curieuse du monde, engagée, et pleine d’imagination. Dans le cadre du dispositif Lire des auteur·rice·s vivant·e·s.

Lecture co-accueillie à Villefort par Scènes Croisées avec le soutien de la Loco-Motive 48 .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

An author who gives voice to trees, anger and new ideas.

Héloïse Desrivières writes theater, poetry and engaged texts. She grew up in northern France, between an industrial town and the countryside. She studied literature in Paris, then trained as a writer at ENSATT, a leading theater school.

German :

Eine Autorin, die den Bäumen, dem Zorn und den neuen Ideen eine Stimme gibt.

Héloïse Desrivières schreibt Theaterstücke, Gedichte und engagierte Texte. Sie wuchs in Nordfrankreich zwischen Industriestadt und Land auf. Sie studierte Literatur in Paris und ließ sich anschließend an der ENSATT, einer großen Theaterhochschule, zum Schriftsteller ausbilden.

Italiano :

Un’autrice che dà voce agli alberi, alla rabbia e alle nuove idee.

Héloïse Desrivières scrive testi teatrali, poetici e attivisti. È cresciuta nel nord della Francia, tra una città industriale e la campagna. Ha studiato letteratura a Parigi, poi si è formata come scrittrice all’ENSATT, un’importante scuola di teatro.

Espanol :

Una autora que da voz a los árboles, la ira y las nuevas ideas.

Héloïse Desrivières escribe teatro, poesía y textos activistas. Creció en el norte de Francia, entre una ciudad industrial y el campo. Estudió literatura en París y se formó como escritora en la ENSATT, una importante escuela de teatro.

