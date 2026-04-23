FÊTE DU LAC Villefort
FÊTE DU LAC Villefort samedi 6 juin 2026.
Villefort
FÊTE DU LAC
Base nautique Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le foyer Rural Pourcharesses-Villefort vous propose de participer à la fête du lac
Au programme
Ramassage de déchets, goûter, jeux, concert
Le foyer Rural Pourcharesses-Villefort vous propose de participer à la fête du lac
Pour célébrer ensemble l’arrivée des beaux jours, rendez-vous à la base nautique du lac de Villefort pour un après-midi festif, convivial et engagé. La journée débutera par un ramassage des déchets, un moment collectif pour prendre soin de ce lieu que nous partageons et préserver la beauté du lac.
Un goûter sera offert, l’occasion de se retrouver autour d’une pause gourmande, de profiter des jeux en bois installés pour petits et grands.
En fin de journée, place à la musique avec un concert en plein air mêlant musiques du monde et jazz, précédé d’une première partie spécialement dédiée aux enfants.
Un moment chaleureux, entre nature, partage et culture, pour lancer ensemble la saison estivale au bord de l’eau. .
Base nautique Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 73 79 30 40 fr.pourcharesses@gmail.com
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English :
The Foyer Rural Pourcharesses-Villefort invites you to take part in the lake festival
On the program:
Waste collection, snack, games, concert
L’événement FÊTE DU LAC Villefort a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT Mont Lozere
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