Villefort

FÊTE DU LAC

Base nautique Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le foyer Rural Pourcharesses-Villefort vous propose de participer à la fête du lac

Au programme

Ramassage de déchets, goûter, jeux, concert

Le foyer Rural Pourcharesses-Villefort vous propose de participer à la fête du lac

Pour célébrer ensemble l’arrivée des beaux jours, rendez-vous à la base nautique du lac de Villefort pour un après-midi festif, convivial et engagé. La journée débutera par un ramassage des déchets, un moment collectif pour prendre soin de ce lieu que nous partageons et préserver la beauté du lac.

Un goûter sera offert, l’occasion de se retrouver autour d’une pause gourmande, de profiter des jeux en bois installés pour petits et grands.

En fin de journée, place à la musique avec un concert en plein air mêlant musiques du monde et jazz, précédé d’une première partie spécialement dédiée aux enfants.

Un moment chaleureux, entre nature, partage et culture, pour lancer ensemble la saison estivale au bord de l’eau. .

Base nautique Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 73 79 30 40 fr.pourcharesses@gmail.com

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English :

The Foyer Rural Pourcharesses-Villefort invites you to take part in the lake festival

On the program:

Waste collection, snack, games, concert

L’événement FÊTE DU LAC Villefort a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT Mont Lozere