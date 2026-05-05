ATELIER DE GRAVURE MENSUEL Salle des Assos Villefort
ATELIER DE GRAVURE MENSUEL Salle des Assos Villefort mercredi 27 mai 2026.
Villefort
ATELIER DE GRAVURE MENSUEL
Salle des Assos Avenue de la Gare Villefort Lozère
Tarif : 80 – 80 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
La gravure, le monotype, le gaufrage, la linogravure, la carte à gratter, le tampon…Initiation à l’art et à ses techniques, toutes plus ludiques les unes que les autres.
Atelier proposé par le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort et animé par Manuela Ferry., le mercredi de 18h à 20h30. (rec. mensuelle)
Tarifs 80 € à l’année ou 50 € le carnet de 5 séances + adhésion foyer
La gravure, le monotype, le gaufrage, la linogravure, la carte à gratter, le tampon… Manuela Ferry nous propose de nous initier à son art et à ses techniques, toutes plus ludiques les unes que les autres.
Atelier proposé par le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort et animé par Manuela Ferry, le mercredi de 18h à 20h30 (1 fois/ mois)
Tarifs 80 € à l’année ou 50 € le carnet de 5 séances + adhésion foyer (13€).
Renseignements et inscriptions Manuela au 06 83 88 17 17. .
Salle des Assos Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 83 88 17 17 contact@frpv48.fr
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English :
Engraving, monotype, embossing, linocut, scratch card, stamp… An introduction to art and its techniques, each more fun than the last.
Workshop offered by the Foyer rural de Pourcharesses-Villefort and led by Manuela Ferry, Wednesdays from 6pm to 8:30pm. (monthly rec.)
Prices: 80 ? for the year or 50 ? for a book of 5 sessions + Foyer membership
L’événement ATELIER DE GRAVURE MENSUEL Villefort a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-OT Mont Lozere
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