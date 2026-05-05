ATELIER DE GRAVURE MENSUEL Salle des Assos Villefort

Villefort

ATELIER DE GRAVURE MENSUEL

Salle des Assos Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : 80 – 80 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

La gravure, le monotype, le gaufrage, la linogravure, la carte à gratter, le tampon…Initiation à l’art et à ses techniques, toutes plus ludiques les unes que les autres.

Atelier proposé par le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort et animé par Manuela Ferry., le mercredi de 18h à 20h30. (rec. mensuelle)

Tarifs 80 € à l’année ou 50 € le carnet de 5 séances + adhésion foyer

La gravure, le monotype, le gaufrage, la linogravure, la carte à gratter, le tampon… Manuela Ferry nous propose de nous initier à son art et à ses techniques, toutes plus ludiques les unes que les autres.

Atelier proposé par le Foyer rural de Pourcharesses-Villefort et animé par Manuela Ferry, le mercredi de 18h à 20h30 (1 fois/ mois)

Tarifs 80 € à l’année ou 50 € le carnet de 5 séances + adhésion foyer (13€).

Renseignements et inscriptions Manuela au 06 83 88 17 17. .

Salle des Assos Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 83 88 17 17 contact@frpv48.fr

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English :

Engraving, monotype, embossing, linocut, scratch card, stamp… An introduction to art and its techniques, each more fun than the last.

Workshop offered by the Foyer rural de Pourcharesses-Villefort and led by Manuela Ferry, Wednesdays from 6pm to 8:30pm. (monthly rec.)

Prices: 80 ? for the year or 50 ? for a book of 5 sessions + Foyer membership

L’événement ATELIER DE GRAVURE MENSUEL Villefort a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-OT Mont Lozere