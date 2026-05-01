ATELIER BEEWRAPS Villefort

Villefort

ATELIER BEEWRAPS

Salle Oustaou Nostre Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Rucher École, dans le cadre des animations du Foyer Rural, vous propose un atelier ouvert à tous (enfants accompagnés d’un parents).

Fabrication de beewrap (emballage alimentaire écologique à base de tissu et cire d’abeille).

Gratuit pour les adhérents ou 5 € de participation pour les non-adhérent.e.s

Sur inscription avant le 25 mai 07 82 01 60 69

Le Rucher École, dans le cadre des animations du Foyer Rural de Pourcharesses Villefort, vous propose un atelier ouvert à tous, enfants accompagnés d’un parent.

Le beewrap, kesako ?

C’est un emballage alimentaire écologique, multi-usage et réutilisable.

Il est fabriqué avec un tissu en coton imprégné de cire d’abeille et remplace les feuilles étirables en plastique. On l’utilise pour recouvrir les aliments dans leurs récipients, pour les mettre au frigo, pour emballer les sandwichs, etc… Il se maintient en forme et résiste à l’eau.

Vous pouvez amener vos tissus de coton (plutôt fins, avec de jolis motifs) et les récipients que vous voulez recouvrir, pour avoir les dimensions. Le Rucher École amène la cire et le matériel.

Le Rucher École, dans le cadre des animations du Foyer Rural, vous propose un atelier ouvert à tous, enfants accompagnés d’un parent.

Gratuit pour les adhérents ou 5 € de participation pour les non-adhérent.e.s

Sur inscription avant le 25 mai 07 82 01 60 69 .

Salle Oustaou Nostre Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 82 01 60 69 contact@frpv48.fr

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English :

The Rucher École, as part of the Foyer Rural’s activities, offers a workshop open to all (children accompanied by a parent).

Making beewrap (ecological food packaging made from fabric and beeswax).

Free for members or 5? for non-members

Registration before May 25: 07 82 01 60 69

L’événement ATELIER BEEWRAPS Villefort a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT Mont Lozere