PÈRES Villefort

PÈRES Villefort jeudi 21 mai 2026.

PÈRES

Villefort Lozère

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Et si raconter nos pères, c’était déjà rêver demain ?

Pendant un an, la compagnie Babel a rencontré des personnes à Sevran et Malakoff pour parler de la famille. Ces témoignages ont nourri ce spectacle. Sur scène, deux comédiens font revivre des récits vrais, drôles ou bouleversants.

Et si raconter nos pères, c’était déjà rêver demain ?

Pendant un an, la compagnie Babel a rencontré des personnes à Sevran et Malakoff pour parler de la famille. Ces témoignages ont nourri ce spectacle. Sur scène, deux comédiens font revivre des récits vrais, drôles ou bouleversants. Le spectacle nous conduit alors sur le chemin des “hommes du futur”, selon l’expression de la rappeuse et poétesse Casey. Et au centre, une figure le père. Absent, tendre, dur, fragile… Il prend mille visages. Une petite histoire de la paternité apparaît, peu à peu. Mais ce spectacle parle aussi de demain Des hommes différents, libres, justes. Des hommes qui ne dominent pas, mais écoutent et construisent. Des femmes et des hommes qui inventent de nouvelles façons d’être ensemble.

PÈRES est un spectacle intime et engagé. Une proposition sensible et forte, portée par la voix de toutes et tous.

Spectacle co-accueilli à Villefort par Scènes Croisées avec le foyer rural de Pourcharesses-Villefort EVS, le foyer rural de La Borne et l’EPCI Mont-Lozère .

Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

What if talking about our fathers was already dreaming of tomorrow?

For a year, Compagnie Babel met people in Sevran and Malakoff to talk about family life. This show is based on their testimonies. On stage, two actors bring to life true, funny and moving stories.

German :

Und wenn das Erzählen unserer Väter schon ein Traum von morgen wäre?

Ein Jahr lang hat sich die Compagnie Babel mit Menschen in Sevran und Malakoff getroffen, um über die Familie zu sprechen. Diese Aussagen haben zu diesem Stück beigetragen. Auf der Bühne lassen zwei Schauspieler die wahren, lustigen oder erschütternden Erzählungen wieder aufleben.

Italiano :

E se parlare dei nostri padri fosse già sognare il domani?

Per un anno, Babel ha incontrato persone a Sevran e Malakoff per parlare della famiglia. Questo spettacolo si basa sulle loro testimonianze. Sul palco, due attori danno vita a queste storie vere, divertenti e commoventi.

Espanol :

¿Y si hablar de nuestros padres fuera ya soñar con el mañana?

Durante un año, Babel se reunió con personas de Sevran y Malakoff para hablar de la familia. Este espectáculo se basa en sus testimonios. Sobre el escenario, dos actores dan vida a estas historias verdaderas, divertidas y conmovedoras.

L’événement PÈRES Villefort a été mis à jour le 2025-09-23 par 48-CDT48