CINÉ-DÉBAT SUGAR LAND La Forge Villefort

Villefort

CINÉ-DÉBAT SUGAR LAND

La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

La CPTS Terre des Sources Lozèr’EST organise un ciné-débat autour du documentaire Sugar Land Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a-t-il pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ?

Entrée gratuite, tout public, enfants à partir de 8-10 ans.

La projection sera suivie d’un temps d’échanges.

Dans le cadre de ses actions de prévention, la CPTS Terre des Sources Lozèr’EST organise un ciné-débat autour du documentaire Sugar Land Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a-t-il pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ?

Ce film propose une réflexion accessible à tous sur la place du sucre dans notre alimentation moderne et ouvre le débat sur les liens entre alimentation, industrie agroalimentaire et santé.

L’entrée est gratuite et l’événement est ouvert à tous. Le documentaire est accessible au grand public et particulièrement adapté aux familles et aux enfants à partir de 8 à 10 ans.

La projection sera suivie d’un temps d’échanges avec Valérie Taupin, enseignante en activité physique adaptée, et avec Elsa Daveau Violet, diététicienne nutritionniste. Ce débat permettra d’échanger autour de la place du sucre dans notre alimentation quotidienne et de ses impacts sur la santé. .

La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 56 86 52 78

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English :

The CPTS Terre des Sources Lozèr’EST is organizing a film-debate around the documentary Sugar Land: Sugar is everywhere! Our entire food industry depends on it. How has this food infiltrated, often without our knowledge, the heart of our culture and our diets?

Free admission, for children aged 8-10 and over.

The screening will be followed by a discussion session.

L’événement CINÉ-DÉBAT SUGAR LAND Villefort a été mis à jour le 2026-05-16 par 48-OT Mont Lozere