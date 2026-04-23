Villefort

RÉUNION PUBLIQUE LOCO MOTIVE 48

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Réunion publique

Faisons le point et construisons ensemble la suite! Bilan, idées, envies, projets Venez vous exprimer!

Suivi d’un barbecue partagé

Réunion publique Construisons la suite ensemble !

Plus de 3 ans après les premières réunions publiques, l’équipe de la Loco-Motive 48 vous propose un nouveau temps de réflexion collective.

Habitants, jeunes, moins jeunes, nouveaux arrivants ou fidèles de la première heure tout le monde est le bienvenu !

L’objectif ?

Faire le point sur cette première année, identifier ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré, et surtout imaginer ensemble la suite vos idées, vos envies, vos besoins sont essentiels pour que la Loco continue de répondre au mieux aux attentes du territoire.

La rencontre se poursuivra autour d’un BBQ partagé

chacun apporte quelque chose à griller, à grignoter ou à partager ! .

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

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English :

Public meeting

Let’s take stock and build the future together! Assessment, ideas, desires, projects: come and have your say!

Followed by a shared barbecue

L’événement RÉUNION PUBLIQUE LOCO MOTIVE 48 Villefort a été mis à jour le 2026-04-23 par 48-OT Mont Lozere