FÊTE DE L’ÉCOLE DE VILLEFORT Villefort
FÊTE DE L’ÉCOLE DE VILLEFORT Villefort vendredi 26 juin 2026.
Villefort
FÊTE DE L’ÉCOLE DE VILLEFORT
Halle des Sports Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Fête de l’école de Villefort vendredi 26 juin.
Présentation d’un spectacle de cirque par les élèves. Début du spectacle 17h30, ouvert à tous.
Suivi d’un moment convivial, organisé par le sou des écoles dans la cours de l’école avec buvette et snack.
Fête de l’école de Villefort vendredi 26 juin.
Présentation d’un spectacle de cirque par les élèves. Début du spectacle 17h30, ouvert à tous.
Suivi d’un moment convivial, organisé par le sou des écoles dans la cours de l’école avec buvette et snack. .
Halle des Sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 81 00
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English :
Villefort school festival Friday June 26.
Presentation of a circus show by the pupils. Show starts at 5:30pm, open to all.
Followed by a convivial moment organized by the Sou des Ecoles in the school playground, with refreshments and snacks.
L’événement FÊTE DE L’ÉCOLE DE VILLEFORT Villefort a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Mont Lozere
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