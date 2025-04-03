MARCHÉ DE VILLEFORT Villefort
MARCHÉ DE VILLEFORT Villefort jeudi 11 juin 2026.
Villefort
MARCHÉ DE VILLEFORT
Place du Bosquet Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 08:00:00
fin : 2027-03-25 12:00:00
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-08 2026-10-15 2026-10-22
Tous les jeudis, marché de 8h à 12h sur la place du Bosquet.
Tous les jeudis, marché de 8h à 12h sur la place du Bosquet. .
Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
Every Thursday, market from 8am to 12pm on the Place du Bosquet.
L’événement MARCHÉ DE VILLEFORT Villefort a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Mont Lozere
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