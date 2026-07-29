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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES Villefort

jeudi 30 juillet 2026 · Villefort

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES Villefort

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Adresse
Place du Bosquet
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
Adulte

Villefort

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES

Place du Bosquet Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Présentation par l’auteur Jean-Louis Maurin de son dernier ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires , lors du marché hebdomadaire.
Présentation par l’auteur Jean-Louis Maurin de son dernier ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires , lors du marché hebdomadaire.
Du Montmirat à Malons en passant par Le Masseguin, Allenc, Le Bleymard, Cubières, Altier, Villefort… Jean-Louis Maurin nous propose dans son dernier ouvrage Quand l’activité minière animait nos territoires de revisiter dans un ouvrage de pages, le territoire de la communauté de communes Mont-Lozère par son sous sol.
Il présentera l’ouvrgae au cours d’une séance dédicace, jeudi juillet sur le marché de Villefort et dimanche août sur le marché de Pied de Borne.   .

Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 

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English :

Presentation by author Jean-Louis Maurin of his latest book, When Mining Brought Our Regions to Life, during the weekly market.

L’événement PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE QUAND L’ACTIVITÉ MINIÈRE ANIMAIT NOS TERRITOIRES Villefort a été mis à jour le 2026-07-25 par 48-OT Mont Lozere

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