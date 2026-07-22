LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE IA Villefort
mercredi 29 juillet 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE IA
Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Découvrez les ateliers numériques de l’été Rendez-vous
Mercredi 29 juillet de 10h à 12h prise en main et de 14h à 16h les applications
Mercredi 5 août de 14h à 16h les emails
Mercredi 12 août de 14h à 16h les achats en ligne
Mercredi 19 août de 14h à 16h les démarches en ligne
Mercredi 26 Août de 14h à 16h Sécurité et risques
Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère.
Rendez-vous .
Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr
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English :
Discover the summer digital workshops at Rendez-vous:
Wednesday, July 29, from 10 a.m. to 12 p.m.: Getting Started, and from 2 p.m. to 4 p.m.: Apps
Wednesday, August 5, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: email
Wednesday, August 12, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: online shopping
Wednesday, August 19, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Online Procedures
Wednesday, August 26, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Security and Risks
L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE IA Villefort a été mis à jour le 2026-07-17 par 48-OT Mont Lozere
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