Informations pratiques

Villefort

LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE IA

Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Découvrez les ateliers numériques de l’été Rendez-vous

Mercredi 29 juillet de 10h à 12h prise en main et de 14h à 16h les applications

Mercredi 5 août de 14h à 16h les emails

Mercredi 12 août de 14h à 16h les achats en ligne

Mercredi 19 août de 14h à 16h les démarches en ligne

Mercredi 26 Août de 14h à 16h Sécurité et risques

Découvrez les ateliers numériques de l’été, proposé par la Communauté de Communes Mont Lozère.

Rendez-vous .

Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 08 08 16 98 jdutron@ccmontlozere.fr

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English :

Discover the summer digital workshops at Rendez-vous:

Wednesday, July 29, from 10 a.m. to 12 p.m.: Getting Started, and from 2 p.m. to 4 p.m.: Apps

Wednesday, August 5, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: email

Wednesday, August 12, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: online shopping

Wednesday, August 19, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Online Procedures

Wednesday, August 26, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Security and Risks

L’événement LES ATELIERS DU NUMÉRIQUE IA Villefort a été mis à jour le 2026-07-17 par 48-OT Mont Lozere