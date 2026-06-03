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COMÉDIE VENISE SOUS LA NEIGE La Forge Villefort

COMÉDIE VENISE SOUS LA NEIGE La Forge Villefort

COMÉDIE VENISE SOUS LA NEIGE La Forge Villefort vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : La Forge

Adresse : 33 Avenue de la Gare

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Adulte

Villefort

COMÉDIE VENISE SOUS LA NEIGE

La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

L’association Théâtre Off Meyreuil avec la troupe  Les Gueux de la Rampe  vous présente la comédie  Venise sous la neige  de Gilles Dyrek (adaptation L. Leca) à La Forge à Villefort.

Tout public à partir de 6 ans
Genre Comédie, durée 80mn environ
Participation au chapeau
L’association Théâtre Off Meyreuil avec la troupe  Les Gueux de la Rampe  vous présente la comédie  Venise sous la neige  de Gilles Dyrek (adaptation L. Leca) à La Forge à Villefort.

Synopsis Après s’être disputés, Patricia et Christophe arrivent à un dîner. Énervée et ne connaissant pas ses hôtes, Patricia est bien décidée à ne pas dire un mot. Jean-Luc et Nathalie, leurs hôtes, pensent qu’elle est étrangère et qu’elle ne comprend pas le français . Patricia décide alors d’en profiter pour pimenter la soirée et entretient le quiproquo jusqu’à faire voler la soirée en éclats…de rires !

Genre Comédie
Durée 80mn environ
Tout public à partir de 6 ans, participation au chapeau   .

La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 63 41 29 34  theatreoffmeyreuil@gmail.com

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English :

The Théâtre Off Meyreuil association and its troupe Les Gueux de la Rampe present the comedy Venise sous la neige by Gilles Dyrek (adapted by L. Leca) at La Forge in Villefort.

All ages 6 and up
Genre? Comedy, running time 80mn approx
Participation by hat

L’événement COMÉDIE VENISE SOUS LA NEIGE Villefort a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Mont Lozere

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