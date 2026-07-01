RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES SAlle de l’Oustaou Villefort

Informations pratiques

Villefort

RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

SAlle de l’Oustaou Rue du Pré de la Foire Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Qu’est-ce que l’Ambroisie? Pourquoi s’en préoccuper ? Que faire si l’on en découvre ? On vous explique tout ça !

Ambroisies à feuilles d’armoise, venez participer à la lutte

AU PROGRAMME

➢ Une partie théorique enjeux, biologie et pistes de lutte

➢ Une partie pratique observation et reconnaissance sur le

terrain des espèces présentes, suivie d’un arrachage.

Prévoir gants, eau et chapeau !

Par Anne-Marie Ducasse-Cournac de FREDON Occitanie, chargée de mission gestion des EESH (espèces à enjeux pour la santé humaine) .

SAlle de l’Oustaou Rue du Pré de la Foire Villefort 48800 Lozère Occitanie essh@fredon-occitanie.fr

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English :

What is ragweed? Why should we be concerned about it? What should you do if you find it? We’ll explain it all!

L’événement RÉUNION LES AMBROISIES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Villefort a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT Mont Lozere