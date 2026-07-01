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AGENDA · Villefort

ELECTRO BEACH PARTY Villefort

jeudi 23 juillet 2026 · Villefort

ELECTRO BEACH PARTY Villefort

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Adresse
Base nautique du lac
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Villefort

ELECTRO BEACH PARTY

Base nautique du lac Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

L’association l’A.R.T. Fumé présente l’été lectro
Happy House + Electro Swing + Electo // Dub
Buvette sur place
L’association l’A.R.T. Fumé présente l’été lectro
Happy House + Electro Swing + Electo // Dub
Buvette sur place   .

Base nautique du lac Villefort 48800 Lozère Occitanie   lartfume48@yahoo.com

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English :

The A.R.T. Fum%E9 association presents the %E9t%E9 lectro
Happy House + Electro Swing + Electo // Dub
Refreshments available on site

L’événement ELECTRO BEACH PARTY Villefort a été mis à jour le 2026-07-05 par 48-OT Mont Lozere

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