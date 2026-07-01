Informations pratiques

Villefort

ELECTRO BEACH PARTY

Base nautique du lac Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

L’association l’A.R.T. Fumé présente l’été lectro

Happy House + Electro Swing + Electo // Dub

Buvette sur place

L’association l’A.R.T. Fumé présente l’été lectro

Happy House + Electro Swing + Electo // Dub

Buvette sur place .

Base nautique du lac Villefort 48800 Lozère Occitanie lartfume48@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The A.R.T. Fum%E9 association presents the %E9t%E9 lectro

Happy House + Electro Swing + Electo // Dub

Refreshments available on site

L’événement ELECTRO BEACH PARTY Villefort a été mis à jour le 2026-07-05 par 48-OT Mont Lozere