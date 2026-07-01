Informations pratiques

Villefort

UN ÉTÉ EN MOUVEMENT DÉCOUVERTE PARCOURS FITNESS

Parking de la Halle aux sports Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Un été en mouvement découverte du parcours fitness proposé par Valérie Taupin, tous les mercredis de l’été. Sur réservation.

Un été en mouvement découverte du parcours fitness proposé par Valérie Taupin, tous les mercredis de l’été. Sur réservation. .

Parking de la Halle aux sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87

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English :

Summer in Motion: Discover the fitness circuit designed by Valérie Taupin, every Wednesday this summer. Reservations required.

L’événement UN ÉTÉ EN MOUVEMENT DÉCOUVERTE PARCOURS FITNESS Villefort a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere