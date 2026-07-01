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UN ÉTÉ EN MOUVEMENT DÉCOUVERTE PARCOURS FITNESS Villefort

mercredi 15 juillet 2026 · Villefort

UN ÉTÉ EN MOUVEMENT DÉCOUVERTE PARCOURS FITNESS Villefort

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Adresse
Parking de la Halle aux sports
Ville
48800 Villefort
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Villefort

UN ÉTÉ EN MOUVEMENT DÉCOUVERTE PARCOURS FITNESS

Parking de la Halle aux sports Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Un été en mouvement découverte du parcours fitness proposé par Valérie Taupin, tous les mercredis de l’été. Sur réservation.
Un été en mouvement découverte du parcours fitness proposé par Valérie Taupin, tous les mercredis de l’été. Sur réservation.   .

Parking de la Halle aux sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87 

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English :

Summer in Motion: Discover the fitness circuit designed by Valérie Taupin, every Wednesday this summer. Reservations required.

L’événement UN ÉTÉ EN MOUVEMENT DÉCOUVERTE PARCOURS FITNESS Villefort a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere

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