UN ÉTÉ EN MOUVEMENT DÉCOUVERTE PARCOURS FITNESS Villefort
mercredi 15 juillet 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
UN ÉTÉ EN MOUVEMENT DÉCOUVERTE PARCOURS FITNESS
Parking de la Halle aux sports Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Un été en mouvement découverte du parcours fitness proposé par Valérie Taupin, tous les mercredis de l’été. Sur réservation.
Un été en mouvement découverte du parcours fitness proposé par Valérie Taupin, tous les mercredis de l’été. Sur réservation. .
Parking de la Halle aux sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 87 18 31 87
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English :
Summer in Motion: Discover the fitness circuit designed by Valérie Taupin, every Wednesday this summer. Reservations required.
L’événement UN ÉTÉ EN MOUVEMENT DÉCOUVERTE PARCOURS FITNESS Villefort a été mis à jour le 2026-07-08 par 48-OT Mont Lozere
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