FESTILAC

Plage du lac Villefort Lozère

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Festi lac à la plage de Villefort, organisé par les sapeurs-pompiers de Villefort mini olympiades avec plusieurs épreuves (le garçon de café, course de relais, quiz, course de brouette, volley, molkky…).

Participation 4€/ personne en équipe de 6 joueurs.

Grillades et buvette sur place.

Une tombola est également organisée.

On vous attend nombreux

Festi lac à la plage de Villefort, organisé par les sapeurs-pompiers de Villefort mini olympiades avec plusieurs épreuves (le garçon de café, course de relais, quiz, course de brouette, volley, molkky…).

Participation 4€/ personne en équipe de 6 joueurs.

Grillades et buvette sur place.

Une tombola est également organisée.

On vous attend nombreux .

Plage du lac Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 77 63 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festi lac at Villefort beach, organized by the Villefort fire department: mini Olympics with several events (coffee boy, relay race, quiz, wheelbarrow race, volleyball, molkky…).

Participation 4?/person in teams of 6 players.

Grills and refreshments on site.

A tombola is also organized.

We look forward to seeing you

L’événement FESTILAC Villefort a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere