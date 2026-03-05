FESTILAC Villefort
FESTILAC Villefort jeudi 6 août 2026.
FESTILAC
Plage du lac Villefort Lozère
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Festi lac à la plage de Villefort, organisé par les sapeurs-pompiers de Villefort mini olympiades avec plusieurs épreuves (le garçon de café, course de relais, quiz, course de brouette, volley, molkky…).
Participation 4€/ personne en équipe de 6 joueurs.
Grillades et buvette sur place.
Une tombola est également organisée.
On vous attend nombreux
Festi lac à la plage de Villefort, organisé par les sapeurs-pompiers de Villefort mini olympiades avec plusieurs épreuves (le garçon de café, course de relais, quiz, course de brouette, volley, molkky…).
Participation 4€/ personne en équipe de 6 joueurs.
Grillades et buvette sur place.
Une tombola est également organisée.
On vous attend nombreux .
Plage du lac Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 71 77 63 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festi lac at Villefort beach, organized by the Villefort fire department: mini Olympics with several events (coffee boy, relay race, quiz, wheelbarrow race, volleyball, molkky…).
Participation 4?/person in teams of 6 players.
Grills and refreshments on site.
A tombola is also organized.
We look forward to seeing you
L’événement FESTILAC Villefort a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere