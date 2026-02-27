FÊTE DU CLUB DE PÉTANQUE Villefort
FÊTE DU CLUB DE PÉTANQUE Villefort samedi 20 juin 2026.
Villefort
FÊTE DU CLUB DE PÉTANQUE
Salle polyvalente Villefort Lozère
Tarif : 2 – 2 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Organisé par la pétanque villefortaise
Programme à venir, information au 06.70.64.50.85
Organisé par la pétanque villefortaise
Programme à venir, information au 06.70.64.50.85 .
Salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 64 50 85 isajalous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the pétanque villefortaise
Program to come, information on 06.70.64.50.85
L’événement FÊTE DU CLUB DE PÉTANQUE Villefort a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere
À voir aussi à Villefort (Lozère)
- SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort 17 avril 2026
- LE COIN DES PARENTS ATELIER MOTRICITÉ LIBRE Villefort 18 avril 2026
- STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ENFANT DE PRINTEMPS Villefort 27 avril 2026
- STAGE DE CIRQUE-THÉÂTRE ADULTE DE PRINTEMPS Villefort 28 avril 2026
- GRP TOUR DU CHASSEZAC Villefort Lozère 1 mai 2026