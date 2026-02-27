Villefort

FÊTE DU CLUB DE PÉTANQUE

Salle polyvalente Villefort Lozère

Tarif : 2 – 2 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Organisé par la pétanque villefortaise

Programme à venir, information au 06.70.64.50.85

Organisé par la pétanque villefortaise

Programme à venir, information au 06.70.64.50.85 .

Salle polyvalente Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 64 50 85 isajalous@gmail.com

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English :

Organized by the pétanque villefortaise

Program to come, information on 06.70.64.50.85

L’événement FÊTE DU CLUB DE PÉTANQUE Villefort a été mis à jour le 2026-02-27 par 48-OT Mont Lozere