SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES Villefort
SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES Villefort mercredi 15 juillet 2026.
Villefort
SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES
Le Mas de la Barque Villefort Lozère
Tarif : 25 – 25 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-26
Soirée astronomie à partir du Mas de la Barque, observation du ciel étoilé, échanges et récit des légendes (petite marche, soirée à partir de 6 ans). Prévoir un pique nique. Sur réservation
Rendez-vous à partir de 19h Mas de la Barque pour une soirée astronomie.
Au programme, petit tour d’horizon des connaissances et attentes de chacun avant de se lancer dans une petite randonnée en direction d’un petit sommet dégagé. Arrivés sur place, nous pourrons déguster un pique-nique tiré du sac en observant les belles lumières du coucher de soleil. Peut-être apercevrons nous une biche, non loin de notre poste d’observation !
Puis la nuit tombera peu à peu, nous installerons un petit télescope, observerons les astres les plus proches avant de se perdre dans la voie lactée et au delà. Nous apprendrons à se repérer dans le ciel et pourrons évoquer des légendes sur les étoiles et les constellations. Il sera bientôt l’heure de rentrer, lors d’une petite marche nocturne sous la voûte céleste. Retour prévu entre 23h et minuit.
Sortie adapté pour toute la famille, à partir de 6 ans (avant, les enfants ont du mal à tenir jusqu’à minuit!). Le discours s’adaptera selon l’âge et les connaissances des participants. La randonnée sera assez courte et avec peu de difficulté.
RDV à l’accueil du Mas de la Barque Le retour se fait au même endroit.
Il est possible de précéder cette sortie avec une sortie botanique qui débute à 16h.
Tarif de 25€ par personne. Si la sortie est couplée avec celle de l’après-midi (botanique), un tarif préférentiel de 30€ est proposé.
Matériel
Sac à dos pour transporter l’eau, le pique-nique et les affaires de la soirée
Gourde/bouteille et pique-nique
Des vêtements chauds
Une lampe frontale
Un coupe-vent
Une paire de chaussures de randonnée
Un plaid/coussin pour s’asseoir dessus (optionnel)
Appareil photo (optionnel)
Jumelles petite loupe (optionnel) .
Le Mas de la Barque Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 00 12 46 m.jacquet@mailoo.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Astronomy evening starting from Mas de la Barque, starry sky observation, discussions and legends (short walk, evening from 6 years). Bring your own picnic. Book in advance
L’événement SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES Villefort a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Mont Lozere
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