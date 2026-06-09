CINECO SAUVAGE Villefort
CINECO SAUVAGE Villefort dimanche 6 septembre 2026.
Villefort
CINECO SAUVAGE
Villefort Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Projection du film Sauvage de Camille Ponsin. Durée 1h41min Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)
Projection du film SAUVAGE Camille PONSIN
Durée 01h41min Genre Drame Origine France (VF)
Synopsis:
Au cœur des Cévennes, Anja décide de vivre à l’écart des autres, au milieu des bois. Insaisissable et sauvage, elle bouleverse peu à peu l’équilibre de la vallée et de ses habitants. Sa mère reste son seul lien avec le monde extérieur… D’après une histoire vraie. .
Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 47 87 30
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English :
Screening of Camille Ponsin’s Sauvage . Running time: 1h41min Genre: Comedy Drama Origin: France (VF)
L’événement CINECO SAUVAGE Villefort a été mis à jour le 2026-06-09 par 48-OT Mont Lozere
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