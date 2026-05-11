POLLUTION LUMINEUSE ET PAPILLONS DE NUIT Villefort
POLLUTION LUMINEUSE ET PAPILLONS DE NUIT Villefort vendredi 28 août 2026.
Villefort
POLLUTION LUMINEUSE ET PAPILLONS DE NUIT
Halle des sports Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses
Conférence et inventaire scientifique à deux voix sur le thème de la pollution lumineuse et papillons de nuit.
Animé par Héloise Pantel de la LPO et Michel Albaret.
Animation gratuite et sur réservation au 07 68 06 38 45 ou 06 83 66 32 54 (conférence).
Rendez-vous secteur Halle des sports de Villefort.
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses
Conférence et inventaire scientifique à deux voix sur le thème de la pollution lumineuse et papillons de nuit.
Animé par Héloise Pantel de la LPO et Michel Albaret.
Animation gratuite et sur réservation au 07 68 06 38 45 ou 06 83 66 32 54 (conférence).
Rendez-vous secteur Halle des sports de Villefort. .
Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 83 66 32 54 biodiv.vil.pour@gmail.com
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English :
As part of the Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses
Two-way scientific conference and inventory on the theme of light pollution and moths.
Hosted by Héloise Pantel of the LPO and Michel Albaret.
Event free of charge, by prior reservation: 07 68 06 38 45 or 06 83 66 32 54 (conference).
Meeting point: Villefort sports hall.
L’événement POLLUTION LUMINEUSE ET PAPILLONS DE NUIT Villefort a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-OT Mont Lozere
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