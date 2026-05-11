Villefort

POLLUTION LUMINEUSE ET PAPILLONS DE NUIT

Halle des sports Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses

Conférence et inventaire scientifique à deux voix sur le thème de la pollution lumineuse et papillons de nuit.

Animé par Héloise Pantel de la LPO et Michel Albaret.

Animation gratuite et sur réservation au 07 68 06 38 45 ou 06 83 66 32 54 (conférence).

Rendez-vous secteur Halle des sports de Villefort.

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses

Conférence et inventaire scientifique à deux voix sur le thème de la pollution lumineuse et papillons de nuit.

Animé par Héloise Pantel de la LPO et Michel Albaret.

Animation gratuite et sur réservation au 07 68 06 38 45 ou 06 83 66 32 54 (conférence).

Rendez-vous secteur Halle des sports de Villefort. .

Halle des sports Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 83 66 32 54 biodiv.vil.pour@gmail.com

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English :

As part of the Atlas de la Biodiversité Communale de Villefort et Pourcharesses

Two-way scientific conference and inventory on the theme of light pollution and moths.

Hosted by Héloise Pantel of the LPO and Michel Albaret.

Event free of charge, by prior reservation: 07 68 06 38 45 or 06 83 66 32 54 (conference).

Meeting point: Villefort sports hall.

L’événement POLLUTION LUMINEUSE ET PAPILLONS DE NUIT Villefort a été mis à jour le 2026-05-11 par 48-OT Mont Lozere