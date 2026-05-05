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ATELIER PARENTS-ENFANTS café des assos Villefort

ATELIER PARENTS-ENFANTS café des assos Villefort

ATELIER PARENTS-ENFANTS café des assos Villefort samedi 23 mai 2026.

Lieu : café des assos

Adresse : 12 Rue de la Gleyzette

Ville : 48800 Villefort

Département : Lozère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Participation libre

Villefort

ATELIER PARENTS-ENFANTS

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23

ATELIER PARENT-ENFANT PATOUILLE
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La patouille est un véritable plaisir pour la plupart des jeunes enfants toucher, mélanger, écraser, éclabousser… que ce soit avec de la terre, du sable, de la peinture ou des matières pâteuses, ils explorent le monde avec enthousiasme et curiosité.
ATELIER PARENT-ENFANT PATOUILLE
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La patouille est un véritable plaisir pour la plupart des jeunes enfants toucher, mélanger, écraser, éclabousser… que ce soit avec de la terre, du sable, de la peinture ou des matières pâteuses, ils explorent le monde avec enthousiasme et curiosité.

Ces expériences sensorielles, parfois perçues comme de simples bêtises , sont en réalité essentielles au développement de l’enfant. En manipulant la matière, il expérimente, transforme, imagine et développe ses sens, sa motricité fine et sa créativité, à son propre rythme.   .

café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70  contact@loco48.fr

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English :

PARENT-CHILD WORKSHOP: PATOUILLE

Scrambling is a real pleasure for most young children: touching, mixing, crushing, splashing? whether with earth, sand, paint or pasty materials, they explore the world with enthusiasm and curiosity.

L’événement ATELIER PARENTS-ENFANTS Villefort a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-OT Mont Lozere

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