ATELIER PARENTS-ENFANTS café des assos Villefort
ATELIER PARENTS-ENFANTS café des assos Villefort samedi 23 mai 2026.
Villefort
ATELIER PARENTS-ENFANTS
café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
ATELIER PARENT-ENFANT PATOUILLE
La patouille est un véritable plaisir pour la plupart des jeunes enfants toucher, mélanger, écraser, éclabousser… que ce soit avec de la terre, du sable, de la peinture ou des matières pâteuses, ils explorent le monde avec enthousiasme et curiosité.
ATELIER PARENT-ENFANT PATOUILLE
La patouille est un véritable plaisir pour la plupart des jeunes enfants toucher, mélanger, écraser, éclabousser… que ce soit avec de la terre, du sable, de la peinture ou des matières pâteuses, ils explorent le monde avec enthousiasme et curiosité.
Ces expériences sensorielles, parfois perçues comme de simples bêtises , sont en réalité essentielles au développement de l’enfant. En manipulant la matière, il expérimente, transforme, imagine et développe ses sens, sa motricité fine et sa créativité, à son propre rythme. .
café des assos 12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr
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English :
PARENT-CHILD WORKSHOP: PATOUILLE
Scrambling is a real pleasure for most young children: touching, mixing, crushing, splashing? whether with earth, sand, paint or pasty materials, they explore the world with enthusiasm and curiosity.
L’événement ATELIER PARENTS-ENFANTS Villefort a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-OT Mont Lozere
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