SOIRÉE DOCU/DÉBATS Ciné théâtre La Forge Villefort

Villefort

SOIRÉE DOCU/DÉBATS

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Soirée Docu/débats FREE TIBET de Romain de l’Ecotais et Damien Miloch, suivi par un moment d’échange avec Gérard FACQUER.

Très populaire dans les années 80-90, le combat pour l’indépendance du Tibet a disparu du paysage médiatique mondial. Pourtant, 6 millions de Tibétains subissent toujours le joug chinois depuis l’invasion du pays en 1951.

Prix libre.

La Loco-Motive 48 vous propose chaque mois une soirée documentaire débat au ciné-théâtre la Forge. Un moment de découverte et de partage autour de sujets engagés.

Ce mois ci FREE TIBET de Romain de l’Ecotais et Damien Miloch, suivi par un moment d’échange avec Gérard FACQUER.

Très populaire dans les années 80-90, le combat pour l’indépendance du Tibet a disparu du paysage médiatique mondial. Pourtant, 6 millions de Tibétains subissent toujours le joug chinois depuis l’invasion du pays en 1951. Plus de 100 000 d’entre eux ont réussi à fuir leur nation pour rejoindre le Dalaï-Lama en Inde, afin d’y vivre librement, faire entendre leur voix et établir une société démocratique.

Prix libre .

Ciné théâtre La Forge 33 Avenue de la Gare Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

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English :

Docu/Debate evening: FREE TIBET by Romain de l?Ecotais and Damien Miloch, followed by a discussion with Gérard FACQUER.

Very popular in the 80s and 90s, the fight for Tibetan independence has disappeared from the global media landscape. However, 6 million Tibetans are still suffering under the Chinese yoke since the invasion of the country in 1951.

Free admission.

L’événement SOIRÉE DOCU/DÉBATS Villefort a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT Mont Lozere