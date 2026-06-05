SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES Villefort

Villefort

SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES

Les Balmelles Villefort Lozère

Tarif : 25 – 25 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-27

Rendez-vous aux soirées astronomie, en bordure du Parc National des Cévennes. Petite balade sous les étoiles, à la découverte du ciel, des astres et des constellations. De quoi rêver la tête dans les étoiles lors d’une sortie marquée Esprit Parc .

A partir de 7 ans. 25€ par personne. Réservation obligatoire

Rendez-vous à côté de Villefort, lorsque la température redevient agréable. La sortie commence dans dans la foret domaniale de Bayard, pas loin du hameau des Balmelles. On suit un sentier facile afin de rejoindre le Chapelas Roc, point culminant plateau, afin de profiter de vues magnifiques.

Le soir approchant, nous dégusterons un pique-nique tiré du sac ainsi que des produits régionaux en admirant le coucher du soleil. Les premiers corps célestes s’élèveront dans le ciel Jupiter, Saturne, Vénus ou encore Mars. Nous pourrons les admirer avec un télescope, observer les cratères de la lune si celle-ci est de la partie. Puis les étoiles apparaîtront petit à petit. Elles nous entraîneront de plus en plus loin dans les rêves à travers les constellations, les mythes qui les entourent et ce qu’elles sont vraiment… Nous apprendrons à se repérer dans le ciel, avec la grande ourse, la petite ourse, le dragon, Cassiopée ou encore le triangle de l’été.

Nous entamerons un retour nocturne, où la nuit nous enveloppera et nous permettra de continuer à rêver tranquillement. Retour aux voitures aux environs de 23h30 minuit (selon saison). Une sortie marquée Esprit Parc.

Sortie accessible à tous à partir de 7 ans.

Le tarif est de 25€ par personne, comprenant l’encadrement par un accompagnateur en montagne passionné d’astronomie. Le dîner pique-nique est tiré du sac. Réservation obligatoire .

Les Balmelles Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 00 12 46 m.jacquet@mailoo.org

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English :

Join us for astronomy evenings on the edge of the Cévennes National Park. Take a stroll under the stars and discover the sky, the stars and the constellations. Dream away with your head in the stars on an outing marked Esprit Parc .

Ages 7 and up. 25? per person. Reservations required

L’événement SOIREE ASTRONOMIE EN CEVENNES Villefort a été mis à jour le 2026-06-05 par 48-OT Mont Lozere