SORTIE BOTANIQUE Villefort
mercredi 29 juillet 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
SORTIE BOTANIQUE
Le Mas de la Barque Villefort Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26
Rendez-vous de 16h à 18h au Mas de la Barque pour une sortie botanique .
Découvrez les plantes qui nous entourent, les comestibles et les médicinales.
Il est possible de continuer cette sortie avec une soirée astro de 19h à 23h.
Tarif de 10€ par personne. Si la sortie est couplée avec celle du soir (astronomie), un tarif préférentiel de 30€ est proposé.
Rendez-vous de 16h à 18h au Mas de la Barque pour une sortie botanique .
Découvrez les plantes qui nous entourent, les comestibles et les médicinales.
Il est possible de continuer cette sortie avec une soirée astro de 19h à 23h.
Tarif de 10€ par personne. Si la sortie est couplée avec celle du soir (astronomie), un tarif préférentiel de 30€ est proposé. .
Le Mas de la Barque Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 00 12 46 m.jacquet@mailoo.org
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English :
Meet at 4:00 p.m. %E0 6:00 p.m. at Mas de la Barque for a botanical walk.
Discover the plants around us—both edible and medicinal.
You can follow up this outing with an astronomy evening from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.
The cost is 10? per person. If you combine this outing with the evening astronomy event, a special rate of 30? is available.
L’événement SORTIE BOTANIQUE Villefort a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere
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