Informations pratiques

Villefort

SORTIE BOTANIQUE

Le Mas de la Barque Villefort Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 16:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

Rendez-vous de 16h à 18h au Mas de la Barque pour une sortie botanique .

Découvrez les plantes qui nous entourent, les comestibles et les médicinales.

Il est possible de continuer cette sortie avec une soirée astro de 19h à 23h.

Tarif de 10€ par personne. Si la sortie est couplée avec celle du soir (astronomie), un tarif préférentiel de 30€ est proposé.

Rendez-vous de 16h à 18h au Mas de la Barque pour une sortie botanique .

Découvrez les plantes qui nous entourent, les comestibles et les médicinales.

Il est possible de continuer cette sortie avec une soirée astro de 19h à 23h.

Tarif de 10€ par personne. Si la sortie est couplée avec celle du soir (astronomie), un tarif préférentiel de 30€ est proposé. .

Le Mas de la Barque Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 6 70 00 12 46 m.jacquet@mailoo.org

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English :

Meet at 4:00 p.m. %E0 6:00 p.m. at Mas de la Barque for a botanical walk.

Discover the plants around us—both edible and medicinal.

You can follow up this outing with an astronomy evening from 7:00 p.m. to 11:00 p.m.

The cost is 10? per person. If you combine this outing with the evening astronomy event, a special rate of 30? is available.

L’événement SORTIE BOTANIQUE Villefort a été mis à jour le 2026-07-16 par 48-OT Mont Lozere